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فن

موعد عزاء رضوى أبو شادي

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:18 م
رضوى أبو شادى
رضوى أبو شادى
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أحمد إبراهيم
قررت أسرة الفنانة الشابة رضوى أبو شادى إقامة العزاء الخاص بها بمسجد الحامدية الشاذلية غدا. 

وتوفيت أمس الفنانة الشابة رضوى أبو شادي بعد تعرضها لسكتة قلبية أدت إلى وفاتها في الحال.

وكانت رضوى -خلال الأيام الماضية- تصور بشكل طبيعي دورها في مسلسل "ورد" مع النجمة حنان مطاوع -والذي سيشارك في السباق الرمضاني.

وتعد رضوى هي ابنة عم مخرج العمل شادي أبو شادي.

يذكر أن رضوي ممثلة عملت مذيعة لعدد من البرامج الفنية فى قناتى الحرة وأبو ظبى، تخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلورى والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.

وشاركت في أعمال منها مسلسل "عرفة البحر" أمام النجم نور الشريف دور نعمة مع ليلى علوى فى "كابتن عفت"، مع وصابرين فى "سامحنى يا زمن"، مع وحنان ترك فى "القطة العامية".
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