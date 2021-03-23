رمضان السيد: عبد الله جمعة كان يستحق التواجد منذ البداية في معسكر المنتخب

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أن عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك كان يستحق التواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا منذ بداية الإعلان عنها من قِبَل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.
وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": عبد الله جمعة لاعب متميز ولديه حلول هجومية جيدة، وأعتقد أنه سيكون الخيار الأول للجهاز الفني أمام كينيا وجزر القمر، وكان يجب استدعائه منذ بدء المعسكر.
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، مران منتخب مصر المقام في استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.
حضر المران أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وتأتى المباراتان في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون، وتضم مجموعة منتخب مصر كل من جزر القمر وكينيا وتوجو.
ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ويدخل مباراته أمام كينيا وفي جعبته 8 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع منتخب جزر القمر في عدد النقاط، بينما منتخب كينيا لديه 3 نقاط، ومنتخب توجو بنقطة واحدة، ويتأهل للبطولة أول وثاني كل مجموعة.