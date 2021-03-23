رمضان السيد: عبد الله جمعة كان يستحق التواجد منذ البداية في معسكر المنتخب

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أن عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك كان يستحق التواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا منذ بداية الإعلان عنها من قِبَل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.





وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": عبد الله جمعة لاعب متميز ولديه حلول هجومية جيدة، وأعتقد أنه سيكون الخيار الأول للجهاز الفني أمام كينيا وجزر القمر، وكان يجب استدعائه منذ بدء المعسكر.



