"أبو باشا" رئيسا و"صالح" أمينا عاما لمجلس إدارة جمعية شباب الأعمال

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال-EJB، إعادة تشكيل مجلس إدارتها والمجلس التنفيذي لدورة جديدة 2025-2027، حيث تولى محمد ابو باشا رئاسة مجلس الإدارة.

كما شغل منصب الأمين العام للجمعية محمد صالح، واحمد نافع اميناً للصندوق وعبد الرحمن عسل ونورهان الجبلي نائبا الرئيس.

وضم المجلس الجديد كل من بسام الشنواني وجمال أبو علي، وندى الديب وياسمين قمر، وسلمى القديم، وعلى عناني ومحمد صباح ومصطفى محرم أعضاء مجلس إدارة.

وأعرب محمد ابو باشا رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بثقة المجلس وتوليه رئاسة الجمعية، لخوض مرحلة جديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على مستوي مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري.

وقدم "ابو باشا" الشكر لـ بسام الشنواني والمجلس التنفيذي السابق، على مجهوداته.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، التزام المجلس الجديد بالعمل على دعم مجتمع رواد الأعمال وتعزيز تنافسية ونمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال رؤية جديدة تدفع الجمعية بخطى قوية نحو تحقيق رسالتها في دعم القطاع الخاص المصري.

واضاف، أن المجلس الجديد يولي اهتماماً بالغ بتعزيز التعاون والشراكات الدولية من أجل مساهمة فعاله ودور اكبر في تعزيز التجارة الخارجية والاستثمار لدفع عجلة التنمية الشاملة لمصر.