البورصة المصرية تبدأ تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات.

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء 17 يونيو 2025، منتصف جلسات الأسبوع، على أداء إيجابي انعكس في ارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، مواصلة الصعود الذي سجلته في جلسة أمس، الاثنين.

مؤشرات البورصة المصرية اليوم:

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.18% ليسجل 31098 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.11% ليصل إلى 38672 نقطة.

فيما قفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.31% ليسجل 13975 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.86% ليبلغ 9296 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.62% ليصل إلى 12589 نقطة.