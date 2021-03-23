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رياضة

محمود أبو الدهب: مصطفى محمد الأقرب لقيادة هجوم الفراعنة أمام كينيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:22 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
قال محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق إن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة مع الفريق، ويقدم آداءً مميزًا حتى أصبح المهاجم الأول في تشكيلة المدرب فاتح تيريم، رغم وجود الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : مصطفى محمد هو المهاجم الأفضل في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية ، وسيكون المهاجم الأساسي في تشكيلة حسام البدري خلال مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، والمقرر إقامتها الخميس المقـبل . 

واختتم أبو الدهب : حسام البدري أصبح لديه العديد من الحلول الهجوميـة في الفترة الحالية ، مثل مصطفى محمد و محمد شريف و حسام حسن و أحمد ياسر ريان بالإضافة إلى العديد من مهاجمي الدوري العام .
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