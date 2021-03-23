بدلًا من اللقاح.. رئيس مدغشقر يفضل العلاج من كورونا بالشاي

رفع رئيس مدغشقر أندريه راجولينا شعارا جديدًا للعلاج من فيروس كورونا وهو العلاج بالأعشاب بدلًا من اللقاحات.





وبحسب قناة الغد، أفاد أندريه بأنه ليس على عجلة لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا،مؤكدا أن الشاي العشبي المعجزة الذى يتم انتاجه فى البلاد سيحميه هو وعائلته من فيروس كورونا.





ومن جهتها، وجهت منظمة العفو الدولية، الانتقادات، لتصريحات رئيس مدغشقر "فى وقت تسعى فيه معظم الدول لتأمين لقاحات ضد فيروس كورونا.. حكومة مدغشقر تطلق توصية بعلاج عشبي تصفه بالمعجزة".





وأكدت المنظمة عدم وجود دليل يثبت أن هذا العلاج فعال فى الوقاية من فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن مدغشقر بدأت بالفعل توزيع الشاي العشبي فى إبريل ٢٠٢٠، وسط ضجة إعلامية كبيرة، بينما توقفت هذه الحملة، ورفعت إجراءات الحجر الصحي فى أكتوبر الماضي فى البلاد.



