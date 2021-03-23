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أخبار العالم

تونس.. غياب كبار السن عن حملة التلقيح ضد كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:14 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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شيماء مصطفى
بدأت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، حملة تلقيح كبار السن لمواجهة فيروس كورونا، لكن الاستجابة لم تكن بالقدر المأمول.


ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، كشفت مسئولة بوزارة الصحة التونسية، عن غياب كبار السن عن حملة التلقيح.


وقالت مديرة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس والمشرفة على حملة التلقيح، نفيسة صغير، إن هناك غيابا شبه تامّ لكبار السن، الذين يبلغ عمرهم 75 عاما فما فوق، رغم إعلان وزارة الصحة عن الشروع في تلقيحهم منذ الأحد.


وأضافت "صغير"، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا"، أن عملية التلقيح تسير بوتيرة جيدة، إلا أن كبار السن الذين يبلغ عمرهم 75 عاما يغيبون عن حملة التلقيح.


وتزامنا مع بدء الحملة، سجلت تونس 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة يومية منذ ستة أشهر.


ووفقًا لوزارة الصحة التونسية، تم رصد 217 مصابا بالفيروس مساء الإثنين، ليصبح إجمالي عدد المصابين في البلاد 245 ألفا و923.


كما سجلت 23 وفاة جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 8569 وفاة. 
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