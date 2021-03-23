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فن

فورست ويتكر ينضم لتوم هاردي في بطولة فيلم نتفليكس الجديد Havoc

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:19 ص
توم هاردي وفورست
توم هاردي وفورست ويتكر
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نجلاء سليمان

انضم الممثل الأمريكي فورست ويتكر، للنجم البريطاني الشهير توم هاردي في بطولة فيلم الجريمة والدراما القادم الذي تنتجه نتفليكس "الخراب - Havoc"، وهو الأول للمخرج والمنتج جاريث إيفانز في صفقة تعاون ممتدة له مع المنصة الإلكترونية الأشهر في العالم.


إيفانز هو مؤلف الفيلم أيضا، وتدور أحداثه حول محقق يشق طريقه في عالم الجريمة لإنقاذ ابن سياسي شهير، بعد فشل صفقة مخرات، وكشفه مؤامرة عميقة عن الفساد والتآمر، بحسب موقع فاريتي.


انضم هاردي 43 عاما، لفريق عمل الفيلم في فبراير الماضي، ويتعاون فيه مع ويتكر 59عاما،  الحاصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي عام 2007 عن بطولة فيلم The Last King of Scotland.


وينتظر هاردي عرض الجزء الثاني من فيلمه الذي يقدم فيه شخصية بطل قوى خارقة وهو Venom 2، الذي تأجل عدة مرات بسبب جائحة كورونا، وحدد له موعدا جديدا لطرحه يوم 17 سبتمبر المقبل.

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