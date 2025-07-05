إزالة 5 حالات تعدٍ في دسوق بكفر الشيخ .. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 5 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، علي مساحة 3 قراريط و20 سهمًا بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك خلال المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد رئيس المدينة أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.