برلمانى يطالب بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الوحدات السكنية للمضارين بالإسكندرية

تقدم النائب السكندرى بمجلس النواب محمود قاسم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





طالب النائب ، بضرورة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة ايجاد وحدات سكنية لأبناء وجماهير محافظة الإسكندرية من المضارين من انهيار العقارات التى يقطنون بها مؤكدًا ان محافظة الاسكندرية تتعرض لهذه الظاهرة باستمرار لعدة أسباب فى مقدمتها قدم بعض العقارات وعدم اجراء الترميمات الخاصة لها اضافة الى الغش فى اعمال البناء والتشييد التى تمت على مدى عقود طويلة.





وكشف النائب محمود قاسم عن أنه كلما تم تقدم طلب إلى مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لطلب وحدات إسكان للحالات الاجتماعية الصعبة لمواطني الإسكندرية من أهالينا البسطاء والفقراء يكون الرد الواحد والمكرر من مدير المديرية ان الاسكان الاجتماعى توقف منذ عام 1998 وهذا الرد لاسند له من القانون.





وطالب محذرًا من تفاقم ازمة الاسكان الاجتماعى بمحافظة الاسكندرية وطالب النائب محمود قاسم من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسراع فى ايجاد حلول عاجلة لمشكلة الاسكان الاجتماعى داخل محافظة الاسكندرية باعتبارها محافظة ذات طبيعة خاصة فى ملف مشروع توفير الوحدات السكنية لابنائها موجهًا تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره الكبير والانسانى فى مشروعات الاسكان القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى اطلقها على مستوى الجمهورية بصفة عامة وفى محافظة الاسكندرية بصفة خاصة والتى جعلت ملف توفير الوحدات السكنية لاهالينا البسطاء والفقراء حقًا يتقدم جميع حقوق الانسان





وختم في نهاية حديثه بأن يكون أداء الحكومة بوتيرة سريعة تواكب تلك السرعة التي يمضي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة تلك الإشكالية التي تراكمت منذ عقود ومواكبة لهذا الإعجاز العمراني الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي.