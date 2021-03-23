المقاصة يكشف عن الأقرب لخلافة إيهاب جلال

كشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لإيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب فريق الإسماعيلي.
وقال بكري سليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "هناك لجنة فنية بالنادي تضم وليد هويدي وسيد متولي، تدرس السير الذاتية لبعض المدربين، لاختيار المدير الفني الجديد، خلفًا لإيهاب جلال".
وأضاف: "محمد عظيمة، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، ومحمد أبو رحاب، الذي لديه بعض الخبرات الكبيرة في ألمانيا، هما الأقرب لخلافة إيهاب جلال، في المقاصة".
وتعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال ليتولى تدريب فريق الكرة خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق، بسبب سوء النتائج.
وأكد اللواء بكري سليم أن ناديه اتخذ قرارا تاريخيا، بالموافقة على رحيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتدريب النادي الإسماعيلي.
وقال بكري سليم: "إيهاب جلال مدرب قدير، وكان من الصعب الموافقة على رحيله، ولكن الإسماعيلي من الأندية المحببة للجميع في مصر وهو اول من أدخل البهجة في الكرة المصرية، بفوزه ببطولة ـفريقيا على حساب انجلبير، لذلك كان من الصعب رفض طلبه بالتعاقد مع جلال".
وأضاف: "عندما يطلب النادي الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال لإنقاذ الفريق من الهبوط، فكان من الطبيعي أن يوافق المقاصة".
وتابع: "المقاصة لم يتحايل على القوانين واللوائح، ووجهنا خطاب شكر لإيهاب جلال، على الفترة التي قضاها مع الفريق"، مؤكدًا :"اتخذنا قرارا تاريخيا بالموافقة على انتقال جلال لتدريب الإسماعيلي".