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رياضة

المقاصة يكشف عن الأقرب لخلافة إيهاب جلال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:14 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لإيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب فريق الإسماعيلي.


وقال بكري سليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم": "هناك لجنة فنية بالنادي تضم وليد هويدي وسيد متولي، تدرس السير الذاتية لبعض المدربين، لاختيار المدير الفني الجديد، خلفًا لإيهاب جلال".


وأضاف: "محمد عظيمة، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، ومحمد أبو رحاب، الذي لديه بعض الخبرات الكبيرة في ألمانيا، هما الأقرب لخلافة إيهاب جلال، في المقاصة".


وتعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال ليتولى تدريب فريق الكرة خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق، بسبب سوء النتائج.


وأكد اللواء بكري سليم أن ناديه اتخذ قرارا تاريخيا، بالموافقة على رحيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتدريب النادي الإسماعيلي.


وقال بكري سليم: "إيهاب جلال مدرب قدير، وكان من الصعب الموافقة على رحيله، ولكن الإسماعيلي من الأندية المحببة للجميع في مصر وهو اول من أدخل البهجة في الكرة المصرية، بفوزه ببطولة ـفريقيا على حساب انجلبير، لذلك كان من الصعب رفض طلبه بالتعاقد مع جلال".


وأضاف: "عندما يطلب النادي الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال لإنقاذ الفريق من الهبوط، فكان من الطبيعي أن يوافق المقاصة".


وتابع: "المقاصة لم يتحايل على القوانين واللوائح، ووجهنا خطاب شكر لإيهاب جلال، على الفترة التي قضاها مع الفريق"، مؤكدًا :"اتخذنا قرارا تاريخيا بالموافقة على انتقال جلال لتدريب الإسماعيلي".
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