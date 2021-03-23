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أخبار البلد

تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية.. تفاصيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالمحافظة ، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام  بهذه الفئة، واهتمام الوزارة بذوي الهمم والعزيمة على مستوى مديريات القوي العاملة على مستوى 27 بمحافظة، استيفاء لنسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل،  وأحمد القللي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

واطمأن الوزير خلال تسليم العقود على مرتبات ذوي الهمم ، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، مؤكدا أن كل ما يقدم  لهذه الفئة ليس من أشخاص، إنما هو من مصر، لما يستحقه ذوو الاحتياجات الخاصة، اعترافا بقيمتهم وقدرتهم علي العمل.

وشدد الوزير، على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم والعزيمة ، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد سعفان  أن هذه الفئة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

ووعد الوزير، الاستمرار في الانطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بهذه الفئة من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية. 

وكان الوزير قد قدم في بداية كلمته خالص شكره للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسي.

تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية.. تفاصيل
تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية.. تفاصيل
تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية.. تفاصيل
تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية.. تفاصيل
تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية.. تفاصيل
تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية.. تفاصيل
تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية.. تفاصيل
تسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالدقهلية.. تفاصيل
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