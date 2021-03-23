خلال يومين.. تحرير 324 محضرا تموينيا بالمنوفية





أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات التموينية و التفتيشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، في إطار جهود محافظة المنوفية لإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب .





و صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم تحرير 324 محضر تمويني خلال يومين من الحملات التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة تنوع بين 139محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و 185 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.





وأوضح " الجمال" أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع تمور بناحية المنطقة الصناعية الثالثة بقويسنا وضبط 14 طن تمور غير صالحة للأستهلاك الأدمى .





كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية كفر الشيخ خليل مركز شبين الكوم وضبط 300 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع كرتون بناحية زوير مركز شبين الكوم و ضبط عدد1500 كرتونة مسجل عليها ماركة وهمية غير مسجلة .





وقد تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل اعلاف بناحية بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع أعلاف منتهية الصلاحية وضبط عدد 4 أكياس مغذى دواجن و11شيكارة خلطة أعلاف . بالإضافة تحرير محضر جنح ضد صاحب محل عطارة بناحية بركة السبع لحيازته وعرضة للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية وضبط شيكارة زنجبيل زنة 25 كيلو مجهول المصدر .



