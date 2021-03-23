سيارة عتيقة كانت بطلة فيلم مواطن ومخبر وحرامي.. اعرف قصتها.. صور

" اسمع و افهم كلامي مواطن ومخبر وحرمي .. فيها إيه لو نبقى واحد ونغير الأسامي" أحداث غير متوقعة وغريبة، قلما يحدث ان تشاهد عملًا سينمائيًا ولا يخطر بذهنك توقُع نهايته، مثلما حدث مع فيلم " مواطن ومخبر وحرامي " الذي يحاكي فكرة تقلب الأقدار والموازين فيصبح الحرامي مالك لإحدى دور النشر الكبرى، والمخبر رجل سياسي محنك، والمواطن البوهيمي أديبًا كبيرًا.

المواطن سليم سيف الدين الذي قام بدوره الفنان خالد أبو النجا، شاب مستهتر لا يعبئ بشيء في هذه الحياة سوى البحث عن نزواته، وعلاقته الوطيدة بكل ما هو كلاسيكي حيث يعشق حقبة الستينيات بكل ما تحتويه وهذا ما يوضحه بشكل كبير شكل منزله و أثاثه وأيضًا سيارته التي تكاد تكون أشبه بكائن حي يعيش معه من كثرة حبه لها، وهذا ما اعتمدت عليه مشاهد البداية في هذا الفيلم حينما قام أحد اللصوص بسرقتها، فتوجه سليم على قسم الشرطة ليتعرف هناك على المخبر فتحي عبد الغفور الذي جسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله، والذي ساعده في الوصول إلى سيارته المسروقة.

وبعدما عادت لسليم سيارته وتنفس الصعداء قام فتحي بطلب من هذا المواطن وهو إيجاد فرصة عمل لابنه، وحينما استلم جواب القوى العاملة، حاول مكافأة المواطن بإهدائه الخادمة حياة " هند صبري " لتساعده في أعمال المنزل، والتي بدورها كانت السبب في معرفة سليم المواطن بالحرامي شريف " شعبان عبدالرحيم" حرامي قنوع لديه مبادئ هامة في السرقة فهو لا يسرق من موظف بسيط او مواطن غلبان ويسرق فقط عندما يحتاج إلى المال، لتنقلب الموازين ويصبح ثلاثتهم أصدقاء ويصبح المواطن كاتبًا و اديبًا، ويصبح المخبر سياسي وعضوًا ذو أهمية في الحزب الحاكم، ويصبح شريف الحرامي الشريف احد أكبر رجال الاعمال ومالك لدار نشر كبيرة تعمل على نشر روايات المواطن.

وكانت السبب الرئيسي في مجريات أحداث هذا الفيلم والتي تسببت في معرفة المواطن سليم بالمخبر فتحي ومن ثم معرفته بالخادمة حياة والتي بدورها فتحت المجال لشخصية الحرامي شريف، هي السيارة العتيقة والتي تعد بطلًا أساسيًا في مشاهد هذا الفيلم فلنتعرف عليها في السطور التالية.

انتجت هذه السيارة العتيقة شركة صناعة السيارات الألمانية ذات التاريخ العريق مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، وكانت من الطراز بونتون PONTON W120، الذي تميز بهيكله الكلاسيكي الأنيق والذي يعود تصميمه إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، حيث إصدار هذه السيارة لأول مرة في العام 1953.

تميزت السيارة PONTON W120، بالمصابيح الامامية الزجاجية المدمجة داخل إطار معدني فضي اللون ودائري الشكل، وتتوسط هذه المصابيح شبكة أمامية فضية اللون ذات سنة مقاطع مزدوجة موضوعًا أعلاها بكل حرفية شعار نجمة مرسيدس العريق ، وحصلت أيضًا على مصابيح الإشارة البارزة البرتقالية اللون و التي إنفردت بهان هذا بالإضافة إلى جنوط معدنية أنيقة بارزة الشكل ينتصفها شعار النجمة الشهير.

زودت السيارة مرسيدس PONTON W120 بمحرك مكون من 4 أسطوانات I4 بسعة ما يقرب من 2000 سي سي أو 1.9 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 55 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات، ولا زالت هذه السيارة رغم مرور مرور قرابة السبعون عامًا على إصدارها إلا انها تباع حتى وقتنا هذا لهواة التحف والنوادر بسعر يبدأ من 805 ألف جنيه مصري

جدير بالذكر ان فيلم مواطن ومخبر وحرامي بطولة كلًا من " صلاح عبدالله، خالد أبو النجا، شعبان عبدالرحيم، هند صبري، منحة زيتون، رامي مكرم، نور قدري، رولا محمود، طارق أبو السعود، احمد كمال، حسن كفته " ومن تأليف و إخراج داوود عبد السيد، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 20 يونيو من العام 2001.