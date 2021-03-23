الصين تستدعي السفيرة البريطانية لديها على خلفية العقوبات الأخيرة

استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، السفيرة البريطانية لدى الصين، كارولين ويلسون، لتقديم احتجاج رسمي على العقوبات التي فرضتها لندن على بكين، بخصوص مزاعم متعلقة بانتهاكات حقوق إنسان في إقليم شينج يانج.





وأعرب نائب وزير الخارجية الصيني، تشين قانج، نيابة عن الحكومة الصينية، عن إدانته الشديدة للعقوبات أحادية الجانب التي يفرضها الجانب البريطاني بذريعة ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان في شينج يانج، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية.





وأكد قانج أن الحكومة الصينية لا تتزعزع في تصميمها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وستقوم برد ضروري ومشروع على فعل بريطانيا الخاطئ.





وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس عقوبات على الصين بسبب مزاعم متعلقة بحقوق الإنسان في إقليم شينج يانج، ضد أقلية الأويجور المسلمة، وفي المقابل ردت الصين بفرض عقوبات على 10 مسؤولين أوروبيين وحظرتهم من دخول الصين.