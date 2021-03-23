انفراجة قريبة .. أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد تطورات أزمة خالد الصاوي ومنتج فيلم للإيجار





وقال اشرف زكى فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : هناك بوادر للصلح ولا يزال الفنان خالد الصاوى لم يتقدم بشكوى ضد المنتج وقد تواصلت مع المنتج الخاص بالفيلم والذى اقر بانه سيدفع مستحقات خالد الصاوى خلال اليومين القادمين".





واضاف اشرف : علينا أن ننتظر هذه المهلة واتصور ان الازمة فى طريقها للحل خاصة ان المنتج تعهد بدفع المستحقات المادية الخاصة بالفنان خالد الصاوى ولا يرغب الدخول فى اى أزمات.





وكان كشف الفنان خالد الصاوى بأنه يسعى لتقديم شكوى ضد منتج فيلمه الجديد "للايجار" بسبب عدم حصوله على مستحقات المادية وطالب ايضا كل من اشرف زكى نقيب الممثلين ومسعد فودة نقيب السينمائيى بعدم عرض الفيلم الا بعد حصوله على المستحقات المادية.





يذكر ان هذه الازمة لم تكن الاولى التى يتعرض لها الفنان خالد الصاوى مع منتجى اعماله حيث دخل من قبل فى صراع مع عدد من المنتجين بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية.

كشف الفنان أشرف زكى عن تطورات الازمة التى نشبت بين الفنان خالد الصاوى ومنتج فيلمه "للايجار" بسبب عدم حصول الطرف الاول على مستحقاته المالية.