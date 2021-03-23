شاهد .. وصول منتخب مصر إلى كينيا .. وحوار صلاح وتريزيجيه الأبرز في الرحلة

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





ووصلت البعثة لنيروبي بعد رحلة سفر على متن الطائرة الخاصة التي وفرها اتحاد الكرة حيث يرأس البعثة المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد.





وتواجد السفير خالد الأبيض سفير مصر في نيروبي في استقبال البعثة وكذلك طاقم السفارة، حيث رحب بالبعثة والمنتخب والمهندس أحمد مجاهد وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين وتم إنهاء إجراءات الدخول بأسرع وقت ممكن.





ويلتقي المنتخب مع كينبا في السادسة من مساء الخميس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.