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رياضة

شاهد .. وصول منتخب مصر إلى كينيا .. وحوار صلاح وتريزيجيه الأبرز في الرحلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:54 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول إلى العاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ووصلت البعثة لنيروبي بعد رحلة سفر على متن الطائرة الخاصة التي وفرها اتحاد الكرة حيث يرأس البعثة المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد.

وتواجد السفير خالد الأبيض سفير مصر في نيروبي في استقبال البعثة وكذلك طاقم السفارة، حيث رحب بالبعثة والمنتخب والمهندس أحمد مجاهد وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين وتم إنهاء إجراءات الدخول بأسرع وقت ممكن.

ويلتقي المنتخب مع كينبا في السادسة من مساء الخميس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكانت المشاهد الأبرز خلال الرحلة من مطار القاهرة الى كينيا الحوار الثنائى والمشترك فى أغلب الأوقات بين محمد صلاح نجم نادى ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزى .
شاهد .. وصول منتخب مصر إلى كينيا .. وحوار صلاح وتريزيجيه الأبرز في الرحلة
شاهد .. وصول منتخب مصر إلى كينيا .. وحوار صلاح وتريزيجيه الأبرز في الرحلة
شاهد .. وصول منتخب مصر إلى كينيا .. وحوار صلاح وتريزيجيه الأبرز في الرحلة
شاهد .. وصول منتخب مصر إلى كينيا .. وحوار صلاح وتريزيجيه الأبرز في الرحلة
شاهد .. وصول منتخب مصر إلى كينيا .. وحوار صلاح وتريزيجيه الأبرز في الرحلة
شاهد .. وصول منتخب مصر إلى كينيا .. وحوار صلاح وتريزيجيه الأبرز في الرحلة
شاهد .. وصول منتخب مصر إلى كينيا .. وحوار صلاح وتريزيجيه الأبرز في الرحلة
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