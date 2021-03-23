متاهات لبنان .. هل تستطيع اللا دولة التحول إلى دولة؟

لا ينبئ الوضع في لبنان بأي خير، ولا يوجد مؤشر واحد يبشر بأن تحركًا إيجابيا قد يحدث، لذا فالحديث عن الأمل يمكن أن يرقى لوصفه بالكذب الفج، مع إصرار الطبقة السياسية على الفشل بل وتوسيع رقعته بينما البلاد تهوي إلى مرحلة اللا دولة، إذا جاز وصف وضعها الحالي بالدولة، لتتحول البلاد إلى ميدان للتدخلات من كل حدب وصوب، ويخدم الساسة أغراض وأهداف الجميع عدا اللبنانيين.





فشل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون يوم الاثنين في الاتفاق على تشكيل حكومي جديد بعد شهور من الجمود، حيث تغرق البلاد في أعمق أزمة اقتصادية. حيث أدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية إلى جانب انتشار الفقر والبطالة إلى تآكل القوة الشرائية وغضب السكان، مما أشعل فتيل الاحتجاجات ضد الطبقة الحاكمة الراسخة.





وبحسب تقرير قناة "فرانس 24"، فإنه على الرغم من الغضب العام والضغوط الدولية لتشكيل حكومة من أجل سن الإصلاحات اللازمة لإلغاء التعهدات بالمساعدات، استمرت الخلافات حول المناصب الوزارية بعد سبعة أشهر من استقالة الحكومة المنتهية ولايتها في أعقاب انفجار مدمر في بيروت، نُسب إلى الإهمال الرسمي على نطاق واسع.





أدى الفشل يوم الاثنين في الاتفاق على تشكيلة وزارية إلى تحطيم الآمال في تحقيق انفراجة، حيث أثار تبادل الانتقادات اللاذعة بين الزعيمين مخاوف من حدوث مأزق كامل. لم يتم الإعلان عن أي اجتماع جديد.





وقال الحريري:"طالبت الرئيس الاستماع إلى ويلات الشعب ومنح هذا البلد فرصة أخيرة لامتلاك حكومة تكنوقراط قادرة على الإصلاح".





وأضاف الحريري أن عون وحزبه الذي أسسه يالطبان بثلث الحقائب الوزارية، وهو ما يمنحهم حق النقض "الفيتو" على قرارات الحكومة. وقال إن عون أرسل له الليلة الماضية تشكيلة تمنح فريقه ثلث المقاعد الوزارية "هذا غير مقبول".





وسرعان ما نفت الرئاسة في بيان أي رغبة في "أقلية معطلة" وعبرت عن "استغرابها" من "كلمات" الحريري ونبرته. أعلن الحريري ، رئيس الوزراء ثلاث مرات الذي تم اختياره في أكتوبر لتشكيل حكومة جديدة ، تشكيلة بديلة قال إنه قدمها إلى الرئيس منذ أكثر من ثلاثة أشهر.





تألف اقتراح الحريري بشكل أساسي من خبراء وشمل أسماء جديدة، مثل فراس أبيض، رئيس مستشفى فيروس كورونا الرئيسي في لبنان، وناصر ياسين من الجامعة الأمريكية في بيروت، والباحثة السياسية البارزة فادية كيوان، وفقًا لقائمة نشرها مكتبه.





لا أمل





استقالت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايتها حسان دياب في أعقاب انفجار في 4 أغسطس، في ميناء بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير العاصمة.





تبادل قادة لبنان اللوم في تأجيل الحكومة، حيث دعا عون الحريري إلى التنحي إذا كان غير قادر على تشكيل حكومة مناسبة لجميع الأطراف. كما انتقد حسن نصر الله، لأمين العام لحزب الله الشيعي صاحب النفوذ والحليف المقرب لعون، هذا التراجع.





وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، دعا نصر الله الحريري إلى التخلي عن مساعيه لتشكيل حكومة من 18 عضوا تتألف بالكامل من تكنوقراط.





وقال نصر الله "حكومة تكنوقراط لا تدعمها جماعات سياسية لن تنقذ البلاد" داعيًا إلى تمثيل الأحزاب القائمة.





وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر وفقدت العملة الوطنية أكثر من 85٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء.





انهار سعر الليرة أمام الدولار، والذي كان ثابتًا عند 1507 ليرة منذ 1997، ليصبح سعر الدولار 15 ألف ليرة في السوق السوداء الأسبوع الماضي.





أدى الانهيار السريع في العملة إلى إشعال احتجاجات الشوارع التي بدأت في عام 2019 قبل أن يتم إخمادها مؤقتًا العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.





دوائر لا تنتهي





وانتقد المتظاهرون المسؤولين بسبب الجدل حول مناصب وزارية بدلًا من الاجتماع معًا لتشكيل حكومة قادرة على قيادة الإصلاحات التي طالبت بها الجهات المانحة والمجتمع الدولي منذ فترة طويلة.





ذكرت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية اليومية الناطقة بالفرنسية يوم الاثنين أنه "لا توجد مؤشرات تشير إلى أننا نتجه نحو حل. المحادثات تجري في دوائر".





كما تصاعد الضغط من المجتمع الدولي. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي لمجلس الأمن الأسبوع الماضي:"على السلطات اللبنانية التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة".





حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الإثنين، نظرائه الأوروبيين على اتخاذ إجراءات لدرء انهيار لبنان. وقال:"أريد أن نكون قادرين على مناقشة العوامل التي تسمح لنا بالضغط على السلطات اللبنانية".





لبنان أسير إيران





في مقال منشور عبر "Jewish News Syndicate" قال الكاتب حسين أبو بكر منصور مدير برنامج الوقف من أجل الحقيقة في الشرق الأوسط (EMET) للأصوات الديمقراطية الناشئة من الشرق الأوسط وزميل في منتدى الشرق الأوسط إن "إيران تحتجز لبنان رهينة بينما ينهار اقتصادها".





وقال إن لبنان في خضم الجمود الاقتصادي والسياسي حيث يفشل السياسيون في تشكيل حكومة، مما تسبب في إحباط واسع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. هذا الوضع هو نتيجة مباشرة للتوافق بين إرادتين سياسيتين. داخليًا، لن يسمح الفصيل الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون والسياسي جبران باسيل (صهر عون) بتشكيل حكومة لا يسيطرون عليها بالكامل. إقليميًا، ترغب إيران في إبقاء لبنان رهينة لاستخدامه في نفوذ إضافي في مفاوضاتها مع الغرب.





وأضاف: لا يبدو أن التدهور المستمر للأوضاع في البلاد - الاضطرابات والاحتجاجات الداخلية إلى جانب إغلاق المتاجر والشركات بسبب انخفاض قيمة الليرة - لا تلوح في الأفق نهاية على الرغم من الإحباط الشعبي المتزايد. ألقى البطريرك الماروني بشارة الراعي، الأحد الماضي، خطبة مشحونة سياسيًا دعا فيها اللبنانيين إلى "استعادة هوية لبنان". وقال البطريرك في خطبته:"الشعب رهينة لمن يقاتل على السلطة رغم كل المناشدات الوطنية والدولية ... الجيش [اللبناني] هو القوة الشرعية المسؤولة عن الدفاع عن لبنان ولا يجوز. لإضفاء الشرعية على وجود أي أسلحة أخرى غير سلاح الجيش ".





وكان البطريرك الماروني في خطاب سابق أن وجه نداءً عامًا شبيه بما سمته البطريركية عندما قالت إنه يجب على سوريا الانسحاب من لبنان عام 2000 بطرد "الدولة الثانية" من لبنان. من الواضح أنه كان يتحدث عن حزب الله وإيران.





وقال البطريرك في الخطاب السابق الذي حضره الآلاف خارج مقر إقامته رغم مخاطر فيروس كورونا:"اليوم نواجه انقلابًا [على الدولة اللبنانية] ... حررنا الأرض، فلنحرر الدولة الآن من كل ذلك. يعيق سلطتها وأدائها ... في كل مرة وقف البعض مع محور إقليمي أو دولي، انقسم الناس، وانهارت الدولة، واندلعت الحروب ... لا تسكتوا! لا تصمتوا على الفساد، والفوضى في التحقيق في مرفأ بيروت [انفجار]، وعن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني "، وردّت الجماهير على هذا النداء،" يلا ، إيران ، برا برا" كشفت الشدة المتزايدة للاحتجاجات والمشاعر التي عبر عنها البطريرك عن استياء متأجج من حزب الله والنفوذ الإيراني داخل لبنان.





في غضون ذلك، تواصل إسرائيل بناء دفاعاتها على حدودها الشمالية وتحذير حزب الله من عواقب مهاجمة إسرائيل. أفادت الأنباء أن السلطات الروسية نقلت هذا الأسبوع أثناء زيارة وفد حزب الله لروسيا رسالة من تل أبيب لضيوفها من حزب الله تحذرهم من أي تصعيد عسكري. وتردد هذه التقارير صدى التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس التي حذر فيها المنظمة الإرهابية التي ترعاها إيران من أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو.





مع مرور كل يوم، يبدو الوضع أكثر وضوحًا: لبنان تحت رحمة إيران بالكامل. من المؤكد أن نواقص السياسيين اللبنانيين لا تساعد. ومع ذلك، تسعى إيران إلى الحفاظ على لبنان كموطئ قدم استراتيجي للشيعة، وورقة مساومة لتعزيز موقعها في أي مفاوضات مستقبلية وشوكة في الجانب الشمالي من إسرائيل. بالنظر إلى التصعيد المتصاعد في صراع القوى الإقليمي في الحرب البحرية الإسرائيلية الإيرانية السرية، فضلًا عن تزايد وتيرة هجمات الحوثيين على الرياض، فمن المرجح أن تزداد الأهمية الاستراتيجية للبنان بالنسبة لإيران، وهو ما سيلقي بدوره بظلال كبيرة. على بقاء الدولة اللبنانية. كشفت تصريحات جانتس عن قلق إسرائيلي من سيناريو محتمل على غرار الحوثيين في جنوب لبنان. إذا تحقق مثل هذا السيناريو، فإن الصراع الناجم عن ذلك سيكون له عواقب غير متوقعة. وهذا يعني أن المجتمع الشيعي اللبناني يقاتل حاليًا ليس فقط من أجل الأسبقية ولكن من أجل البقاء السياسي.





وقال الكاتب إنه بالنسبة لروسيا، يوفر الوضع في لبنان فرصة لجذب البلاد إلى دائرة النفوذ التي تخدم الهدف الروسي النهائي المتمثل في اقتلاع الوجود الأمريكي من المنطقة. ومع ذلك، فإن الفرصة ليست مباشرة، لأنها ستتطلب المصالح الروسية للتغلب على المصالح الإيرانية في لبنان. لنفترض أن حزب الله رضخ للمطلب الروسي بالانسحاب من سوريا. في هذه الحالة، يمكن لروسيا أن تصبح الوسيط الوحيد في الشؤون الداخلية اللبنانية التي تزود حزب الله بالتغطية الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي يحتاجها بشدة. لا شك أن إسرائيل تفضل لبنان روسيًا على لبنان إيرانيًا. ومع ذلك، ليس من السهل التغلب على إيران، وروسيا أقل اهتمامًا بالمصالح الإقليمية من اهتمامها بسياسة إبعاد السياسة الخارجية الأمريكية عن المنطقة. أصبح لبنان بسرعة ساحة معركة حاسمة لمختلف المصالح والأجندات ، ولا تستطيع الولايات المتحدة مساعدة الشعب اللبناني ما لم تكن مستعدة لاتخاذ موقف أكثر عدوانية ضد إيران ووكلائها.