هدوء الرياح وسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس على البلاد غدا، الخميس، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.









ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة، ويبقى الطقس لطيفا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة.









ويبقى الطقس ما بين اللطيف إلى المعتدل على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.









وحول درجات الحرارة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 14، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 18.