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فن

3 مقدمين.. تفاصيل حفل توزيع جوائز البافتا 2021 الافتراضي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:00 م
جوائز البافتا
جوائز البافتا
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نجلاء سليمان

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون، تفاصيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز البافتا في نسخته الـ74، المقرر إقامته 11 أبريل المقبل في قاعة رويال الملكية بلندن بحسب موقع فاريتي.


وقررت الأكاديمية توزيع الجوائز هذا العام، عبر حفلين، يقام الأول يوم 10 أبريل،  وتستضيفه كلارا أمفو مذيعة راديو بي بي سي، وينضم لها قائمة من الضيوف  التي لم يعلن عن أسمائها حتى الآن، للاحتفاء بالأعمال المرشحة.


وسيتم الكشف عن 8 فائزين في الحفل الأول من جوائز البافتا،  فيما ستعلن باقي الجوائز في الليلة الثانية التي تقام يوم 11 أبريل، ويستضيفها المذيعان إديث بومان وديرموت أوليري، وسيتم بثها عبر محطة بي بي سي1.


وسينضم إلى المذيعين مجموعة من النجوم من بريطانيا ولوس أنجلوس، افتراضيا، للإعلان عن 17 جائزة منها
أفضل نجم صاعد التي يتم التصويت عليها من قبل الجمهور.


وقال مارك سامويلسون رئيس لجنة البافتا للأفلام، إن العام الماضي كان صعبا للغاية على الجميع، خاصة صناعة السينما ودور العرض، لذا يتطلع الجميع لبعض المرح ومظاهر الاحتفاء بالمواهب الرائدة والجهود المبذولة خلال عام الوباء.


وكشفت الأكاديمية البريطانية عن القوائم النهائية للأعمال المرشحة لنيل جوائز البافتا 2021، في 9 مارس الماضي، وتصدر فيلم  Nomadland، الذي يحظي بتقدير نقاد الفن والقائمين على موسم الجوائز في كل مكان، قوائم الترشيحات ونال 7 تنويهات، بالتساوي مع الفيلم البريطاني Rocks.

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