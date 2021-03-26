أستاذ جامعي: زيادة حافز الجودة لأعضاء التدريس يحد من ظاهرة هجرة العقول المفكرة

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أن تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه زياده لحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز البحثية هو خطوه ايجابيه في تحسين احوالهم المعيشية بل والبحثية مما قد يسهم في رفع كفاءة البحث العلمي والذي يحتاج الى التمويل من قبل الباحثين .





وأكد الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد ان هذه الزيادة تعتبر مهمه بوجه خاص للمعيدين والمدرسين المساعدين الذين يعدون أبحاث الماجستير والدكتوراه والتي تحتاج الى تكاليف باهظه مما قد يساهم في إنجازها في وقت اسرع و بكفاءة اكبر وتعتبر هذه الخطوة ايجابيه في تحسين أحوال أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم في الجامعات ومراكز البحث





وأشار شوقي الي ان تتبعها خطوات تاليه مما قد يساعد في الحد من ظاهره هجره العقول المفكرة الى الدول العربية والأجنبية بهدف تحسين احوالهم المعيشية .



