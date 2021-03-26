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تعليم

أستاذ جامعي: زيادة حافز الجودة لأعضاء التدريس يحد من ظاهرة هجرة العقول المفكرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:40 م
الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
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حسام الفقي
قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس أن  تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه زياده لحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز  البحثية هو خطوه ايجابيه في تحسين احوالهم المعيشية بل  والبحثية مما قد يسهم في رفع كفاءة البحث العلمي والذي يحتاج الى التمويل من قبل الباحثين .

وأكد الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد ان هذه الزيادة تعتبر مهمه بوجه خاص للمعيدين والمدرسين المساعدين الذين  يعدون أبحاث الماجستير والدكتوراه والتي تحتاج الى تكاليف باهظه مما قد يساهم في إنجازها في وقت اسرع و بكفاءة اكبر وتعتبر هذه الخطوة ايجابيه في تحسين أحوال أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم في الجامعات ومراكز البحث 

وأشار شوقي الي ان تتبعها خطوات تاليه مما قد يساعد في الحد من ظاهره هجره العقول المفكرة الى الدول العربية والأجنبية بهدف تحسين احوالهم المعيشية

الجدير بالذكر وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

واستعرض وزير المالية مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.

وقد أشار وزير المالية أيضا خلال عرض الموازنة الى أن المزايا تشمل أيضًا العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
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