قاقلة الأزهر الخيرية تواصل توزيع المساعدات على مواطني حلايب وشلاتين.. صور

واصلت قافلة الأزهر الشريف الخيرية الشاملة، أعمالها في يومها الثالث بتوزيع كراتين المساعدات على المواطنين وسط فرحة كبيرة في حلايب وشلاتين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.





وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والقوافل الطبية والإغاثية ، ان القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.





وأضاف ان القافلة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، في حلايب وشلاتين، لافتا انه تم توقيع الكشف الطبي على الآف الحالات وتم صرف الأدوية الطبية اللازمة لهم بالمجان.

وأكد نائب رئيس الجامعة حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، على حشد الجهود والعمل جنبا إلى جنب وفق رؤية مصر 2030م نحو التنمية المستدامة، التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى القافلة الطبية تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية.



