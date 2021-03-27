ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قاقلة الأزهر الخيرية تواصل توزيع المساعدات على مواطني حلايب وشلاتين.. صور

السبت 27/مارس/2021 - 10:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
واصلت قافلة الأزهر الشريف الخيرية الشاملة، أعمالها في يومها الثالث بتوزيع كراتين المساعدات على المواطنين وسط فرحة كبيرة  في حلايب وشلاتين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. 

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والقوافل الطبية والإغاثية ، ان القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة. 

وأضاف ان القافلة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، في حلايب وشلاتين، لافتا انه تم توقيع الكشف الطبي على الآف الحالات وتم صرف الأدوية الطبية اللازمة لهم بالمجان.
وأكد نائب رئيس الجامعة حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، على حشد الجهود والعمل جنبا إلى جنب وفق رؤية مصر 2030م نحو التنمية المستدامة، التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى القافلة الطبية تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية. 

جدير بالذكر أن القافلة انطلقت الخميس الماضي، ويستمر عملها حتى الخميس المقبل الأول من شهر أبريل المقبل.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور