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أستاذ حساسية: حملة شلل الأطفال لاتتعارض مع التطعيم الدورى..فيديو

الأحد 28/مارس/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ المناعة والحساسية، إن مصر كانت قد أعلنت أنها قاربت الانتهاء من مرض شلل الأطفال تمامًا فى مصر، وذلك بفضل التطعيمات والجرعات التنشيطية التى يتم إعطاؤها للأطفال على فترات، ولكن ظهر نمط ثان من المرض فى دول الجوار، ولذلك آثرت وزارة الصحة على تحصين الأطفال من هذا النمط.


وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أنه تم تطعيم الجرعة الأولى من هذا النمط من شهر، والآن تنطلق حملة التطعيم من شلل الأطفال بالجرعة الثانية، مؤكدًا أن الأمهات الذين تخلفوا فى إعطاء أطفالهم فى الجرعة الأولى من الممكن إعطاء أطفالهم الجرعة الثانية.

وتابع أن التطعيم للأطفال حتى 5 سنوات ومهم جدًا لكل الأطفال، منوهًا بأنه لا يوجد أى تعارض بين التطعيم الدورى والجرعة التنشيطية، وحتى لو الطفل تلقى التطعيم الخاص بشلل الأطفال، يجب على الطفل اعطائه تلك الجرعة لأنها خاصة بنمط آخر.

وأوضح أن الحملات آمنة ومن الممكن التأكد من هوية أعضاء الحملة وفى الريف والذين مشاركين فى حملة طرق الأبواب.

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