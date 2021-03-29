اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في التشيك، التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في البلاد، تختلف عن السلالات التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.





وأشار الباحثون في مختبر "إليزابيث فارماكون" في برنو جنوب شرقي التشيك وفق ما نقلته روسيا اليوم، والذي يختبر فيروس كورونا، إلى ظهور السلالة الجديدة للفيروس.





ووفقا للخبراء، فإن: "الطفرة غير مسجلة سابقا، وليست أكثر خطورة من البريطانية أو الجنوب إفريقية، وخاضعة للبحث".





وتنتشر في التشيك سلالات كورونا البريطانية والجنوب إفريقية، والوضع الوبائي فيها لا يزال من أصعب الأوضاع في الاتحاد الأوروبي.



