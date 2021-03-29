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برلمان

وزيرة الصحة توافق على تطعيم جميع نواب البرلمان ضد فيروس كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:54 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
طالب النائب مصطفى بكري رئيس البرلمان، بتطعيم نواب المجلس، "نظرا لانعقاد الجلسات، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قالت إنها تنتظر قرار رئيس مجلس الوزراء وإذا حظرت الحكومة التجمعات فمن باب أولى ألا ينعقد المجلس لحين استكمال تطعيم النواب لأن الزملاء يصابون وكل يوم نسمع عن إصابة زميل، كما يجب تطعيم الشعب المصري كله".  

من جانبه قال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أؤيد ما ذكره النائب مصطفي بكري". 

وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية "الوزيرة وافقت وطلبت من الأمين العام كشفًا بالأسماء لبدء التطعيم". 

وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور  حنفي جبالي: "وصل خطابي لرئيس الوزراء وسيستجيب بسرعة، ولحين التطعيم رجاء اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد المرض اللعين فيروس كورونا". 

وقال النائب ضياء داوود: "نؤيد ما قاله النائب مصطفي بكري وأن يخصم ثمن التطعيم من مكافآت النواب ويذهب لوزارة الصحة". 
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