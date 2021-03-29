علامات تدل على نقص الماغنيسيوم في الجسم

1. الرغبة الشديدة في تناول السكر

هناك نقص في بعض المعادن في الجسم، وبصفة خاصة، المغنيسيوم و غالبًا ما يرتبط فقدان المغنيسيوم عند النساء بالحيض

2. وجع وتشنج العضلات

يمكن أن تكون تشنجات العضلات وألمها مؤلمًا للغاية و إذا كنت تعاني منها بانتظام ، فقد يكون ذلك علامة على انخفاض مستويات المغنيسيوم. يمكن للمغنيسيوم والفيتامينات D و E و B منع تقلصات العضلات.







لذا قم بزيارة طبيبك للتحقق من مستويات هذه الفيتامينات وتأكد من حصولك على الجرعة اليومية الموصى بها منها.

3. الأرق

يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم الأرق فهو يساعد على "استرخاء الدماغ" والنوم بهدوء ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى تقلصات العضلات. يتسبب هذا في متلازمة تململ القدمين

4. مرض العظام

5. الإمساك

6. التعب

7. صداع شديد

إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار ، وعيناك ترتعشان ولديك تقلصات عضلية ، فمن المرجح أن يكون هناك نقص في المغنيسيوم في جسمك . يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم مرضًا خطيرًا لأن العديد من العمليات في الجسم تعتمد عليه إليك وفقا لموقع Bright Side أعراض نقص المغنيسيوم.يمكن أن يزيد نقص المغنيسيوم أيضًا من خطر الإصابة بمشاكل العظام . هذا قد يؤدي إلى زيادة خطر الاصابة بالكسور.هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من الإمساك ، من التوتر إلى قلة استهلاك الألياف. المغنيسيوم له تأثير مريح على أجزاء كثيرة من الجسم ، بما في ذلك الجهاز الهضمي. بسبب نقص هذا المعدن ، لا تعمل وظائف الأمعاء بشكل صحيح مما يؤدي إلى الإمساك.المغنيسيوم ضروري للتفاعلات التي تولد الطاقة في الخلايا. بدون المغنيسيوم ، لن يكون لديك طاقة كافية على المستوى الخلوي. يمكن أن يتجلى هذا في التعب وانخفاض الطاقة وقلة الحركة.إذا كنت تفتقر إلى كل هذه المناطق (فيتامينات أ ، ب ، ج ، د) ، فقد يؤدي ذلك إلى صداع شديد. يؤثر الصداع النصفي عادة على جانب واحد فقط من الرأس . يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم الصداع النصفي والصداع المتكرر