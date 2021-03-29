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تعليم

بعد أزمته الأخيرة... جامعة القاهرة توضح موقفها الرسمى من واقعة أستاذ الإعلام

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:10 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت - أحمد الشاهد
أصدرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة بيانا  بشأن قرار أحد محققي كلية الحقوق بالجامعة بإيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل في واقعة تعديه علي وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية. 

وذلك بناء علي الفعل والتعدي الذي وقع من الدكتور ايمن منصور والذي يجرمه قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة، حيث قرر المحقق ، وهو أحد كبار أساتذة كلية الحقوق إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا عن العمل حفاظا علي عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة ١٠٦ من قانون تنظيم الجامعات.

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن التحقيقات بكلية الحقوق بشأن الشكوي المقدمة من الدكتور بركات عبدالعزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق بخصوص تعدى الدكتور أيمن منصور ندا عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، عليه خلال إجتماع لجنة الدراسات العليا، أظهرت  أن الشكوى تضمنت قيام الأخير بالخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وقالت الكلية، في بيان اليوم، أن الشكوى تضمنت إرتكاب الدكتور أيمن منصور ندا، العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافي مع قيم وتقاليد العمل الجامعي، وأن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعي لها تاريخ طويل من العمل المهني والاكاديمي يعد خروجا عن قواعد وقيم العمل الجامعي.

جدير بالذكر، أن الدكتور بركات عبدالعزيز وكيل الكلية الأسبق، كان قد تقدم بشكوى ضد الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلبفزيون، وتم إحالتها إلي التحقيقات، وتم استدعاء الطرفين، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي. ولا تزال التحقيقات جارية.
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