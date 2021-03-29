وصول Evergreen إلى البحيرات المرة استعدادا لفحصها والتأكد من سلامة البدن

وصلت، قبل قليل، السفينة البنمية الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس، البحيرات المرةE1، استعدادا لفحصها والتأكد من سلامة البدن.





وكانت السفينة GIVEEVERN، قد غادرت، اليوم الاثنين، الترقيم 151 بالمجري الملاحي للقناة، بعد نجاح عملية التعويم، بمشاركة 15 قاطرة وكراكتين.





وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.



