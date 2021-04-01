قصر عابدين.. جوهرة القصور الملكية.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرا بعنوان، جوهرة القصور الملكية.. قصر عابدين.





ووفقا للتقرير، يقع قصر عابدين فى ميدان الجمهورية بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة، حيث قرر الخديوى إسماعيل بناء القصر فى الربع الأخير من القرن ال19.





وتم بناء قصر عابدين على أطلال منزل قديم كان يملكه عابدين بك أحد أمراء ذلك العصر، وكان مقرا للحكم من العام 1872 حتى العام 1952 مع إنتهاء الحكم الملكى.





وأقيم قصر عابدين على مساحة 15 فدانا وتبلغ مساحة حديقته 19 فدانا، ويحتوى على 500 غرفة و5 قاعات كبرى للاحتفالات تتضمن كل منها 100 قطعة من روائع الفن العالمى .





ويضم قاعات وصالونات ومسرحاً يضم مئات الكراسي المذهبة، وفيه أماكن معزولة خاصة للسيدات يطلق عليها "الحرملك".





ويحتوى القصر على العديد من المتاحف ، منها متحف النياشين والأوسمة ومتحف الفضيات، والمتحف الحربي، ويوجد متحف الوثائق التاريخية الذي يحتوى على مجموعة كبيرة من الوثائق النادرة.



