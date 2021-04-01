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أخبار العالم

تفجير انتحاري.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة ملغمة غربي أفغانستان

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:57 ص
قتلى وجرحى في انفجار
قتلى وجرحى في انفجار سيارة ملغمة غربي أفغانستان
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سقط عدد من القتلى والجرحى في ​تفجير​ انتحاري لسيارة ملغمة استهدف مديرية شين دند بولاية هرات غربي ​أفغانستان وفقًا لما نشر موقع "بي بي سي"​.

وففي سياق متصل أعلن مسؤولون أفغان أن سلسلة من التفجيرات وعمليات إطلاق النار وقعت في البلاد، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم عالم دين وضابط بالجيش.

وفي إحدى الهجمات بولاية تخار الشمالية، استهدف انفجار سيارة مولوي عبد الصمد محمدي رئيس مجلس علماء الولاية، أعلى هيئة دينية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم قائد شرطة الولاية خليل أسير: "الانفجار وقع في العاصمة الإقليمية طالقان، وسببه ما يسمى بقنبلة لاصقة مثبتة في سيارة رجل الدين، الذي كان عائدا إلى منزله من حضور حفل تخرج".

وأضاف أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضا في ذلك الهجوم".
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