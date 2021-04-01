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توك شو

بالخطوات.. طرق مواجهة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعى.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:00 ص
طرق مواجهة التنمر
طرق مواجهة التنمر عبر السوشيال ميديا
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هاجر إبراهيم
كشف هانى كامل، مدير المحتوى بالتيك توك، عن خطوات مواجهة التنمر على مواقع التواصل الإجتماعى.

وأضاف "كامل" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك خاصيتين جدد قام التيك توك بإنشائها لمكافحة التنمر الموجود الأن على السوشيال ميديا.

وتابع أن هناك خاصية تسمي بخاصية التعليقات، حيث يستطيع الشخص من خلالها التحكم فى التعليقات التى تأتى له، مضيفا: "بسبب الملاحظة أن فيه كتير من الكومنتات السلبية وأثر على ناس كتير".

وأكد أن التيك توك من خلال تلك الخاصية يحافظ على البيئة المبدعة الذى يقوم الشخص من خلالها برفع الفيديوهات بون أى تنمر أو كلام غير لائق.

وأشار إلى أنه من خلال الشخص للإعدادات الخاصة بالتطبيق يستطيع إختيار الكومنتات التى تريد كتابته أو عدم نشره، بالإضافة إلى خاصية إعادة النظر.

وأفاد: "خاصية إعادة النظر لها علاقة بالعتليقات أو التفكير.. ولما بتكتب كومنت وحش السيستم بيفهم أنه تعليق غير لائق ويكتب لك إعادة النظر فى نشر هذا التعليق".

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