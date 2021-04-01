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فن

رسالة غامضة من هنا شيحا عبر انستجرام

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت  الفنانة هنا شيحا رسالة غامضة عبر خاصية الاستوري، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كتب هنا : سبحان مغير مقامات الناس في قلوبنا، كما كتبت ايضا : اللهم عوضني بالذي هو خير دائما وابدا.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" وقدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، بـ375 ألف جنيه فى اتهامها بالتهرب الضريبي من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.
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