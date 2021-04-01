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رئيس الوزراء: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء أمن قومى

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:25 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء أمن قومى ، لافتا إلى أنه فى ظل جائحة كورونا شاهدنا تراجع العديد من الصناعات و التجارة  بأكثر من 14% ، فى نفس الوقت الذى زادت فية صادرات وواردات  قطاع الادوية والمستلزمات الطبية على مستوى العالم بنسبة أكثر من 16% .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى ، خلال كلمتة الذاعى اليوم ، أن الدولة المصرية تحركت من اول لحظة لمواجهة الجائحة فى اطار منظومة متكاملة للحفاظ على صحة المواطن والتوعية الاعلامية ومواجهة الشائعات حول هذا النوضوع .

وأشار إلى انه كان هناك تركيز من الدولة على تعزيز البنية التحتية الطبية والحد من التداعيات وتقديم مجموعة من الحزم التمويلية والصرف على قطاع الصحة وتوفير اكثر من 11 ملبيار جنية دعم أضافي لمواجهة الجائحة الغير مسبوقة على مستوى العالم .

وتابع أن الحزمة التى اطلقها الرئيس لدعم الاقتصاد المصرى بـ 100 مليار جنية ، بالاضافة إلى حزم من الخطط التنموية من شركات التنمية ، كما أننا اهتمينا بإعادة ابنائنا فى الخارج فى هذه الظروف الاستثنائية التى عان منها العالم والذين تجاوز اعدادهم اليوم أكثر من 320 الف مواطن  .

وأكد أنه طبقًا للعالم مصر من اوائل الدول فى اتخاذ اجراءات سريعة وفورية فى التعامل مع كورونا مما جعلنا من اقل الدول فى التعامل مع كورونا .
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