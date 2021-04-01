برلمانية عن افتتاح مدينة الدواء: خطوة جادة تضع مصر على خارطة التصدير

قالت النائبة، ايناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مدينة الدواء المصرية التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم، أحد أكبر المشروعات التنموية العملاقة، لاسيما بعد إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد، مشيرة إلى أن افتتاحها سيكون بمثابة خطوة جادة لدعم اهتمامات الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة فى تصنيع الدواء محليًا فى المصانع المصرية، كما أنها فرصة ذهبية ستضع مصر وبقوة على خارطة التصدير.





وأكدت "عبد الحليم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المدينة سيتم فيها تصنيع البلازما ومشتقاتها، إلى جانب أنه سيتم العمل بالتجديد لكافة مصانع الأعمال المتعثرة لافتة إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي بدأت فيها صناعة الأدوية منذ عام 1938م.





وأشادت عضو لجنة الشئون الصحية بالخطوات الجادة التى ينتهجها الرئيس السيسي فى كافة المجالات، لاسيما المجال الصحي، لافتة إلى أن إصدار القانون الصادر برقم 151 لسنه 2019 لإنشاء الهيئة المصرية للشراء أحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء، التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، فضلًا عن كونه يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية.





وأكملت: افتتاح الرئيس لمدينة الدواء يعني أننا نسير على خطى متقدمة، وسابقة لوقتها للحاق بركب التقدم، والعودة إلى مكانتا الأولى التي حصدناها عام 1938م.





جاء ذلك بعد أن قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح صباح اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.





وتعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.



