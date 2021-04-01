أمن قومى .. رئيس هيئة الدواء : توحيد الجهود لتوطين الصناعة الدوائية فى مصر





قال الدكتور تامر عصام ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، إن أولويات الهيئة توحيد الجهود لتوطين الصناعة الدوائية فى الدولة المصرية ، لافتأ إلى أن صناعة الدواء فى مصر تنقسم لمحورين .





وأوضح " عصام " ، خلال كلمته ب افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن الشق الأول لصناعة الدواء فى مصر يعد بمثاية أمن قومى حقيقى لا غنى عنه لأنه يمثل حياة مواطن مصرى ، بالإضافة للاستثمارات لافتأ إلى أن جائحة كورونا أثبتت أهمية صناعة الدواء وامتلاك مصر صناعة قوية ارتفعت معدلاتها منذ عام 2014 وحتى الآن .





وأشار إلى أن انشاء هيئة الدواء بناءأ على توجيهات رئيس الوزراء والقانون طبقأ للقانون 151 لسنة 2019 وتم تفغيل الهيئة فى مارس 2020 طبقأ للائحة التنفيذية ، مؤكدأ أن جائحة كورونا كانت اختبار حقيقى لقدرات الدولة المصرية ، وتم عمل وتنظيم رقابة المستحضرات الطبية لفعالية وجودتها ووصلت معدلات الأداء للتقييم شهريأ لإجمالى 1500 مستحضر وتقييم وتحليل 2000 دراسة وعينة من المستحضرات التقليدية .















