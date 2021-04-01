رئيس هيئة الدواء المصرية: وضع تصميم لإنتاج أول جهاز تنفس صناعى مصرى 100%

قال الدكتور تامر عصام ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، إننا لم نتجه فقط إلى الأدوية والمستحضرات الطبية، ولكننا تحدينا نفسنا فى المستلزمات ، لافتا إلى أن العالم شهد أزمة فى أجهزة التنفس الصناعى ، لذلك فأننا اتفقننا كدولة ونسقنا مع هيئة الدواء وهيئة الشراءالموحد من وزارة الصحة والسكان .





وأضاف أننا وضعنا تصميم لإنتاج وإجازة أول جهاز تنفس صناعى مصرى 100%، وبالفعل هيئة الشراء الموحد تعاقدت على توريد أول 50 جهاز ، ونتمنى أن يكون أضافة قوية جدا فى الفترة القادمة .





وأشار إلى أننا كنا من أول الدول التى قامت بترخيص كافة اللقاحات التى يمكن توفيرها فى جمهورية مصر العربية فى زمن قياسى ، لافتا إلى أن مصر من ضمن اللجنه المشكلة من منظمة الصحة العالمية لتقييم اللقاحات عالميًا واعطائها رخص الطوارئ على مستوى العالم .





وتابع أنه حتى الان نمتلك اربعة لقاحات صالحة لرخصة الاستخدام الطارئ ، منوها إلى اننا نعمل على توطين الصناعة بشكل ومنهجية ومحاور أساسية لتسريع وتسجيل الادوية وكسر القرارات التنظيمية القديمة والروتينية





وأكد أننا بدأنا فى العمل على تطبيق عدد من الاجراءات الغير تفاعلية وتقييم بشكل شاممل المستحضرات الطبية ، واتفقنا مع زملائنا كمنظومة دولة لا يوجد حل يرضى جميع الاطراف وبالتالى من الصعب خروج قرار وحيد يلبى طلبات بعض الشركاء ولا يلبى الاخر.