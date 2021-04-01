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هيئة الدواء: إنتاج أدوية الأورام ومثبطات المناعة في نهاية 2021.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، إن الدولة دائمًا تخطط للمستقبل، وبدأت بخطوط الانتاج لأدوية الأورام ومثبطات المناعة، لافتًا إلى ان مصر تستورد ادوية أورام بتكلفة تقدر بـ1.8 مليار دولار كل عامين لصالح وزارة الصحة والسكان فقط، بخلاف سوق الدواء.

وأضاف خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، أنه تم انشاء وتجهيز مصنع كبير لإنتاج أدوية الاورام وسيتم عمله وانتاجه فى نهاية العام الجارى، وتشغيل وتجهيز خط انتاج لمثبطات المناعة، كما أنه تم العمل على انتاج المستحضرات البيولوجية ومستخلصات البلازما باعلى درجات التقنية.

وأكد أن امتلاك مصر تلك القدرة بالمنظومة يجعلنا نحتل مكانة مرموقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه فى 2025 سيكون هناك طفرة وتغير جذرى فى التصنيع الدوائى.

وتابع أن مصر تستهلك 160 الف عبوة دواء فى العام وتكلفتها 2 مليار جنيه ونعمل على 4 مشروعات عملاقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لعمل مخططات لصناعة تلك الادوية.
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