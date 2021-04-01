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تامر عصام: تأهيل مدينة الدواء للحصول على شهادات اعتماد دولية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:45 ص
تامر عصام
تامر عصام
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ياسمين القصاص
قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن يتم تأهيل مدينة الدواء للحصول على شهادات اعتماد دولية، عن طريق تطبيق نظام جودة عالمي متكامل، يتوافق مع المعايير الاوروبية والدولية، يعتمد في الاساس على بناء  بيئة الجودة في كل قطاعات العمل، وليس الاعتماد على الرقابة على الدولة.

وأضاف "رئيس هيئة الدواء"، خلال خلال مؤتمر افتتتاح الرئيس السيسى مدينةالدواء بمنطقة الخانكة، أن نظام بناء الجودة لم يتقصر على الانتاج والمعامل، بل يكون أكثر شمولية، ليغطي جميع العمليات بالشركة من توزيع وتغليف وتخزين وتعبئة وخدمة عملاء وتخطيط.

وأشار، إلى أن يتماشى نظام الجودة التى تم بناءة بالمدينة  مع متطلبات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوروبي وهيئة الدواء المصرية، كما أنه أكد أن جائحة كورونا كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرات الدولة المصرية، حيث تم عمل وتنظيم رقابة على المستحضرات الطبية لفعالية وجودتها، ووصلت معدلات الأداء للتقييم شهريًا لإجمالي 1500 مستحضر وتقييم، وتحليل 2000 دراسة وعينة من المستحضرات التقليدية


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