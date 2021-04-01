أيهما أولى أداء ما فاتني من فروض أم أداء السنن؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "أيهما أولى أداء ما فاتني من فروض أم أداء السُنن؟".





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الفرض الذى عليك هو الذى يجب أداؤه وهو أولى من السنن.





وأضاف أمين الفتوى أن الفرض هو الذى ستحاسبين عليه أما السنن فلن تسألى عنها أصلا .



