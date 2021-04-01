تامر عصام: مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط لديها اكتفاء ذاتي للمستحضرات الحديثة

قال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أمن المخزون الاستراتيجي من الدواء يكفي من 6 إلى 9 أشهر من استراتيجية التوسع الرأسي، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول في الشرق الوسط لديها اكتفاء ذاتي للمستحضرات الحديثة.







وأضاف "رئيس هيئة الدواء"، خلال خلال مؤتمر افتتتاح الرئيس السيسى مدينةالدواء بمنطقة الخانكة، أن جائحة كورونا كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرات الدولة المصرية، حيث أن مصر اول دلولة بالشرق الاوسط لتصنيع مستحضرات كورونا.



