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توك شو

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة بشأن أدوية الأورام..فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:55 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات احمد
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة مستعدة لعمل ما يمكن فعله ليكون لدى الدولة الخامات اللازمة لتوفير الأدوية، منوها بأن جائحة كورونا أعطت دروسا هامة في ضرورة توفير احتياجاتنا.

وأشار السيسي، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، إلى أن امتلاك القدرة على التصنيع يتجاوز فكرة التكلفة والمكاسب إلى حد ما، منوها بأن الدولة ستسعى لتصنيع أدوية الأورام في مصر.

وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، قائلا: "قولوا لنا إيه اللي ناقصكم حتى نوطن صناعة أدوية الأورام في مصر.. مستعدين ندفع التكلفة".

وتابع منتظرين توجيهاتكم سواء بتشجيع شركات القطاع الخاص أو قطاع الاعمال لتوطين صناعة أدوية الاورام فى مصر.


واوصى الرئيس مستشاره للصحة ان ياخذ الموضوع  على محمل الاهمية بحيث ان نستطيع تلبية 100% من مطالبنا لتصنيع ادوية الاورام، وتوفير التكنولوجيا الموجودة والمتاحة والتى نحتاج لها لتصنيع الادوية الخاصة بالسرطان.


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