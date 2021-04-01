ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شعبة الأدوية: مدينة الدواء ستوفر 15% من احتياجات السوق المحلية وتمنع استيرادها.. وستغطى قارة أفريقيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:39 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة، يعد أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية لإنجازها، واستكمالا للإنجازات المختلفة التي تتم حاليا على أرض الواقع.


وأضاف عوف، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدواء من الأسلحة الهامة ومن السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها، واستخدامنا له في تزايد سنويا، واعتمادنا على الدواء الوطني في ظل أزمة كورونا كان له دور رئيسي في احتواء الأزمة.


وتابع: "إنتاجنا يغطي حاليا 85% من احتياجاتنا، ومدينة الدواء توفر الكثير لمصر، وتغطي الـ15% الباقية التي نحتاجها من الخارج، ومن أهم أهدافها التصدير في الفترة المقبلة لتغذية قارة أفريقيا وشرق أوروبا ودول الخليج ومناطق أخرى".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس شعبة الأدوية: نحتاج إلى 140 مليون جرعة لقاح كورونا لتطعيم جميع المصريين.. فيديو

بعد منع دواء "ميبفرين" للقولون .. شعبة الأدوية : لا ضرر من تناوله تعرف على السبب

رئيس شعبة الأدوية: زيادة من المواطنين على صرف «الكونجستال».. والجرعات العالية بتعمل إدمان

بيشربوا إزازة بدل المخدرات.. شعبة الأدوية تعلق على إدراج 14 دواء ضمن الجدول

لماذا أدرجت هيئة الدواء كونجستال بجدول المخدرات وكيف سيتم صرفه؟

ترشيحاتنا

تاريخ مرعب.. عاصفة شمسية ضخمة في طريقها إلى الأرض

الجبلاية تستنجد بالفيفا لاتخاذ قرار جديد بشأن لاعبى الدورى المنتهية عقودهم

ذئب كرداسة.. استدرج طفلة 9 سنوات بـ حجة اللعب مع ابنة شقيقته واغتصبها أكثر من مرة

استقالة مساعد وزير التعليم من منصبها بشكل مفاجئ لأسباب غير معلنة

الكويت.. ديوان الخدمة المدنية يحدد ساعات العمل في رمضان

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال