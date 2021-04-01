شعبة الأدوية: مدينة الدواء ستوفر 15% من احتياجات السوق المحلية وتمنع استيرادها.. وستغطى قارة أفريقيا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة الدواء بمنطقة الخانكة، يعد أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية لإنجازها، واستكمالا للإنجازات المختلفة التي تتم حاليا على أرض الواقع.









وأضاف عوف، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدواء من الأسلحة الهامة ومن السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها، واستخدامنا له في تزايد سنويا، واعتمادنا على الدواء الوطني في ظل أزمة كورونا كان له دور رئيسي في احتواء الأزمة.









وتابع: "إنتاجنا يغطي حاليا 85% من احتياجاتنا، ومدينة الدواء توفر الكثير لمصر، وتغطي الـ15% الباقية التي نحتاجها من الخارج، ومن أهم أهدافها التصدير في الفترة المقبلة لتغذية قارة أفريقيا وشرق أوروبا ودول الخليج ومناطق أخرى".