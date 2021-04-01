الصحة العالمية: مصر لديها القدرة على تصنيع لقاحات كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية ، إن إنتاج لقاحات بإقليم شرق المتوسط يتطلب مبالغ كبيرة وأنظمة جودة، وفى الوقت الحالى لدينا 5 دول بإقليم شرق المتوسط لديها هذه القدرة مثل مصر وإيران وتونس وباكستان.





وأضافت المنظمة ، :"دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية، لديها القدرة على تعبئة اللقاحات، ونحاول دعم بعض الدول التى تستهدف إنتاج وتصنيع اللقاحات، وذلك سيكون بالتعاون مع نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.





وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن خبراء من المنظمة والمنظمات العمومية المختصة قاموا بزيارة الصين لمعرفة مصدر فيروس كورونا، فى الفترة من 14 يناير إلى 10 فبراير، واطلعوا على الملفات الطبية لعدد كبير جدا من الأشخاص الذين تعرضوا للمرض، وتمكنوا من التعرف على بعض الجوانب قبل نشر الصين للبيانات.