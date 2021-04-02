غدا.. بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمنيا

مديرية الطب البيطري بالمنيا ، بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، غدا السبت الموافق 3 ابريل 2021، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية. أعلنت





وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كأحد دعائم الاقتصاد القومي.





وناشد "عثمان"، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.





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وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي ان المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 169 ألف و669 طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس الجاري، وهي المدة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للانتهاء من استقبال وتلقي طلبات التصالح من المواطنين.





أكد المحافظ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيراً إلى انه تم مناشدة المواطنين وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين.





أشار المحافظ، أنه منذ بداية فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للتسهيل على المواطنين، تم العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذلك أيام العطلات الرسمية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، لاستقبال جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.



