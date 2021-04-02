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مرأة

أسباب وأعراض الحموضة وارتجاع المرئ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

الحموضة المعوية هي الأكثر شيوعًا أعراض الارتجاع الحمضي ، على الرغم من أنها لا تظهر في كل حالة، ولكن يسبب ارتجاع الحمض أيضًا الأعراض التالية:

رائحة الفم الكريهة
الغثيان أو القيء
صعوبة أو ألم عند البلع
مشاكل في التنفس


أعراض ارتجاع المريء
ارتجاع المريء هو مصطلح لارتداد الحمض المزمن. الأعراض هي نفسها ، لكنها تحدث بشكل متكرر مع ارتجاع المريء.

إذا كان الشخص يعاني من أعراض ارتداد الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع لبضعة أسابيع ، فقد يكون مصابًا بمرض الارتجاع المعدي المريئي. يصيب المرض حوالي 20 بالمائة من سكان الولايات المتحدة.

الأسباب
المعدة مبنية لتحمل الأحماض. أنبوب الطعام ليس كذلك ، وعندما يرتفع الحمض إليه ، يعاني الشخص من ألم حارق.

تسمى العضلة الموجودة في نهاية أنبوب الطعام بالعضلة السفلية للمريء العاصرة. يمكن أن يضعف أو يرتاح ، وربما يسبب ارتداد الحمض لعدة أسباب.

على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الضغط على البطن إلى ارتخاء العضلة العاصرة. لهذا السبب ، يعد ارتداد الحمض شائعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو الحوامل.

تشمل الأسباب الأخرى لارتداد الحمض:

التدخين أو التعرض المنتظم للتدخين السلبي
استهلاك الكحول
نوع من الفتق يسمى فتق الحجاب الحاجز
تناول وجبات كبيرة
تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أو قبل النوم مباشرة
تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو المقلية
المشروبات الحمضية مثل عصير الفاكهة
يمكن أن تؤدي الأدوية المختلفة أيضًا إلى ارتداد الحمض ، بما في ذلك:

دواء الربو
أدوية ارتفاع ضغط الدم
مضادات الاكتئاب
مضادات الهيستامين
مسكنات الآلام
المهدئات
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