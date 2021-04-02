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توك شو

جورج قولتا يكشف تفاصيل أوركسترا سينكوب .. والعسيلي: عامل شغل عالمي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:31 ص
جورج قولتا
جورج قولتا
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محمد القاضي
حلت الفنانة كندة علوش، والمطرب محمود العسيلي، والمايسترو جورج قولتا، ضيوفا بـ برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان "أمير كرارة"، والمُذاع عبر فضائية "أون إي".

قال المايسترو جوروج قولتا، إنه صاحب مشروع أوركسترا سينكوب، والذي يعتمد على الإيقاع غير المنتظم، معقبًا: "أنا اختارت شوية الطريق المختلف، يعني أنا في الأساس قائد كلاسيكي، بس حبيت إني أنا مكتفيش بس بالموسيقى الكلاسيكية في القيادة وحبيت أعمل دمج بين الموسيقى الكلاسيكية والجاز والبوب".

وأضاف المايسترو، أنه عَمِل دائمًا على إعادة توزيع الموسيقى القديمة والتصويرية بشكل مختلف، حتى وصل إلى فكرة مشروع أوركسترا سينكوب، والدمج بين الأشكال المختلفة للموسيقى، مؤكدًا على حبه لشخصية المطرب محمود العسيلي وصوته.

وأشار "العسيلي" أن "قولتا"، أضاف له كثيرًا بهذه الفكرة الجديدة، وأنهما سيعملان سويًا على إنجاح هذه الفكرة، حيث عقّب الأخير بأنه من الشرف العمل مع المطرب، مردفا: "عامل شغل عالمي".

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