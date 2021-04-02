وليد صلاح عبداللطيف: مندهش من موقف اتحاد السلة تجاه الزمالك .. وجماهير الأهلي تواجدت بكثرة

علق وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، على الأزمة الاخيرة في قمة كرة السلة بين ناديي الأهلي والزمالك.





وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "مندهش من موقف اتحاد السلة لأن المباراة الأولى في صالة الأهلي كان هناك أعداد جماهيره فوق المسموح بها".





وتابع: "الزمالك نادي كبير وكان من غير المفروض طرد جماهير الزمالك ونجومه وعلى رأسهم شيكابالا وأوباما وحازم إمام".





وأشار: "إزاي اتحاد السلة غير اللائحة بين الدور الأول والدور الثاني، إزاي الأهلي حضرله جماهير في اللقاء الأول وبعدها رفضوا حضور جماهير نادي الزمالك".