غادة عبد الرازق تروج لـ مسلسلها الجديد ... شاهد





وعلقت غادة عبد الرازق قائلا " #مسلسل #لحم غزال #البوستر الرسمي ".





يذكر أن طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق أكثر من بوستر دعائي للمسلسل ظهر خلاله أبطال العمل بشكل منفرد.





وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.





"لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.