مصرع 4 وإصابة 23 إثر خروج قطار عن مساره في تايوان .. فيديو

لقي 4 أشخاص على الأقل وأصيب 23 آخرون، إثر خروج قطار عن القضبان في نفق شرق تايوان، الجمعة.

وذكرت إدارة الإطفاء في تايوان، في بيان، أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق يقع شمالي هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وأضاف البيان أن أربعة على الأقل لقوا حتفهم وجرى نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى، بينما ينتظر نحو 20 مصابا بجروح طفيفة النقل إلى المستشفى.

وأشار إلى أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

