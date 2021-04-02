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أخبار العالم

النيابة العامة الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور جلسة محاكمته المقبلة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:34 ص
النيابة العامة الإسرائيلية
النيابة العامة الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور جلسة محاكمته
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سمر صالح
أعلنت النيابة العامة في إسرائيل، أنها ألزمت رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو حضور جلسة استئناف محاكمته بتهم الفساد المقرر عقدها الاثنين المقبل.
 
وتستأنف المحكمة الإسرائيلية في القدس الاثنين النظر في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن النيابة العامة أنها تركت للمحكمة القرار حول إرغام نتنياهو على حضور جلسات أخرى، خاصة تلك التي من المقرر أن يدلي فيها أحد الشهود وهو مدير عام موقع "والاه" الإسرائيلي سابقا إيلان يشوعا- بإفادته.
 
وستتزامن الجلسة مع عقد الرئيس رؤوفين ريفلين مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات، لتحديد هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
 
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 2020.
 
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو 2020، واستؤنفت في 8 فبراير الماضي، وتم تحديد موعد استئناف جلساتها الاثنين المقبل.
 
ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.
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